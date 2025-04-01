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Квартиры в Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, Грузия

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2 объекта найдено
Студия в Гу, Грузия
Студия
Гу, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
В течение некоторого времени мы искали по всему миру следующее БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ, и многие из …
$46,073
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Они, Грузия
Квартира 2 комнаты
Они, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 14/20
Archi MIndeli for sale  1 bedroom  73501
$134,000
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Параметры недвижимости в Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, Грузия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов