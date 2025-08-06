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Инвестиционная недвижимость в Кварельском муниципалитете, Грузия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная 402 000 м² в Кварели, Грузия
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Инвестиционная 402 000 м²
Кварели, Грузия
Площадь 402 000 м²
✦ Эксклюзивное предложение! ✦ В самом сердце Кахетии, рядом с деревней Шилда, на плодородной…
Цена по запросу
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