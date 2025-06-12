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Долгосрочная аренда магазинов в Грузии

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 90м2 на Месхети (Лот К013ЕМ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 90м2 на Месхети (Лот К013ЕМ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду помещение 90 кв.м  с готовой отделкой. Рядом с рынком Хопа. Рассчитано под …
$730
в месяц
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