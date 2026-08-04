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Краткосрочная аренда коттеджей в Озургетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Коттедж у моря в Грузии Шекветили в Шекветили, Грузия
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Коттедж у моря в Грузии Шекветили
Шекветили, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду просторный двухэтажный коттедж в самом живописном районе Шекветилли - на…
$230
за сутки
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