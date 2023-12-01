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Земельные участки в Озургетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Шекветили, Грузия
Земельные участки
Шекветили, Грузия
ПРОДАЁТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ Земельный несельскохозяйственный участок 112256 кв.м Участок распо…
€16,51 млн
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