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Коттеджи в Озургетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Шекветили, Грузия
Коттедж 5 комнат
Шекветили, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж на побережье, всего в 300 метрах от знаменитого пляжа с магнитным песком, …
$99,000
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Параметры недвижимости в Озургетском муниципалитете, Грузия

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