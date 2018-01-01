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Mindeli

Тбилиси, Грузия
от
€57,883
;
10
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Белая площадь Миндели - новый жилой комплекс, расположенный в районе Сабуртало города Тбилиси, на улице Дзоци 2. Эта обширная застройка от Белой площади (W2) состоит из шести блоков и предложит смесь двух 14-этажных зданий, 15-этажного здания и трех 22-этажных зданий. Каждое из этих зданий будет предлагать более 100 отдельных квартир, а также различные пространства, предназначенные для коммерческого или офисного использования.

Дизайн проекта White Square Mindeli, был тщательно создан с учетом всех потребностей современных жителей’, ориентированный на молодые пары, арендаторов, студентов и более крупные семьи. Квартиры будут доступны для инвестиций, начиная с 53 квадратных метров.

White Square Mindeli предлагает широкий спектр услуг и удобств для улучшения жизненного опыта, в том числе:

– Детские площадки
– Спортивные объекты
– Рекреационные зоны
– Cafés
– Рестораны
– Салоны красоты

Инвестируя в этот проект, вы получите апартаменты в состоянии White Frame. Компания, ответственная за строительство — BK Construction (авторитетная девелоперская сила в Грузии) — обеспечит качество и экспертизу в течение всего процесса разработки.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.9 – 71.0
Цена за м², EUR 815 – 1,004
Цена квартиры, EUR 57,883 – 65,178
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 77.7 – 112.6
Цена за м², EUR 905 – 940
Цена квартиры, EUR 71,066 – 105,830
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 112.4 – 139.5
Цена за м², EUR 807 – 888
Цена квартиры, EUR 99,779 – 112,579
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 192.6
Цена за м², EUR 931
Цена квартиры, EUR 179,328
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия

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Mindeli
Тбилиси, Грузия
от
€57,883
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