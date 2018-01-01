Белая площадь Миндели - новый жилой комплекс, расположенный в районе Сабуртало города Тбилиси, на улице Дзоци 2. Эта обширная застройка от Белой площади (W2) состоит из шести блоков и предложит смесь двух 14-этажных зданий, 15-этажного здания и трех 22-этажных зданий. Каждое из этих зданий будет предлагать более 100 отдельных квартир, а также различные пространства, предназначенные для коммерческого или офисного использования.

Дизайн проекта White Square Mindeli, был тщательно создан с учетом всех потребностей современных жителей’, ориентированный на молодые пары, арендаторов, студентов и более крупные семьи. Квартиры будут доступны для инвестиций, начиная с 53 квадратных метров.

White Square Mindeli предлагает широкий спектр услуг и удобств для улучшения жизненного опыта, в том числе:

– Детские площадки

– Спортивные объекты

– Рекреационные зоны

– Cafés

– Рестораны

– Салоны красоты

Инвестируя в этот проект, вы получите апартаменты в состоянии White Frame. Компания, ответственная за строительство — BK Construction (авторитетная девелоперская сила в Грузии) — обеспечит качество и экспертизу в течение всего процесса разработки.