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Oval in Batumi

Батуми, Грузия
от
€56,583
;
13
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О комплексе

Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания.

Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.5 – 67.0
Цена за м², EUR 1,470
Цена квартиры, EUR 56,583 – 98,469
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 31.0
Цена за м², EUR 1,929
Цена квартиры, EUR 59,798
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

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Oval in Batumi
Батуми, Грузия
от
€56,583
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€73,355
Площадь 36–91 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара. Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства. Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон. Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города. Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками). В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах. Звоните или пишите, расскажем все о самых выходных проектах в Батуми! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€137,783
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Информация о проекте Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global. Где находится Тбилисский сад? Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Как обойти? Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка. Что вокруг? Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Каковы особенности проекта? Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке. Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим: Современное технологическое и противопожарное оборудование Водяной бак Аварийный генератор электроэнергии Удобства, которые доступны на территории, включают: Ландшафтное оформление зелёной зоны Подземная парковка для жителей Детский сад Бассейн Зал событий Фитнес-центр Четыре лифта Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами. Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.
Жилой комплекс с собственной инфраструктурой
Жилой комплекс с собственной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€63,591
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Blue Sky Tower. Блок А. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми. Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж. Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми. Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Кафе; - Рестораны; - Парки. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.
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