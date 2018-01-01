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Cube in Batumi

Батуми, Грузия
от
€65,237
;
13
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Описание Описание
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О комплексе

Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой.

Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.

Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.7
Цена за м², EUR 1,454
Цена квартиры, EUR 63,528
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.3
Цена за м², EUR 1,973
Цена квартиры, EUR 75,558
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.9
Цена за м², EUR 1,817
Цена квартиры, EUR 65,237
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
Море 300 м
Торговый центр 100 м

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Cube in Batumi
Батуми, Грузия
от
€65,237
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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