Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Земельные участки
  4. Мцхетский муниципалитет

Земельные участки в Мцхетский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Земельные участки в Сагурамо, Грузия
Земельные участки
Сагурамо, Грузия
5100 sq.m. land for sale in Saguramo, Arashenda village, agricultural, in 30 meters from the…
€254,859
Оставить заявку
Земельные участки в Лиси, Грузия
Земельные участки
Лиси, Грузия
Площадь 1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, деревня Лиси, несельскохозяйственная, в поселке, с…
€54,515
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти