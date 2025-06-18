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Долгосрочная аренда вилл во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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1 объект найдено
Villa for rent in Lisi!!! в Лиси, Грузия
Villa for rent in Lisi!!!
Лиси, Грузия
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла в аренду в Лиси!!! Вилла имеет 4 спальни, 2 этажа и предлагает вам все необходимое для…
$2,700
в месяц
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