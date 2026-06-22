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Квартиры с садом во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
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Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/26
Renaissance Находится в Кобулети,1я линия 30м от моря Ренессанс - еще один инновационн…
Цена по запросу
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Коттедж 2 спальни в , Грузия
Premium Premium
Коттедж 2 спальни
, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$230,000
НДС
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
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Количество спален 1
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Площадь 32 м²
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Продаётся студия с прямым видом на море в состоянии чёрного каркаса. ЖК New Boulevard — сов…
$30,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Тбилиси, Грузия
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Количество спален 1
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Площадь 56 м²
Этаж 32/35
$145,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/26
Жилой кoмплекс RЕD * Hoвый бульвар,район Mетpо cити,490м до моpя * Дoм бизнec-клаcca,д…
$74,036
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$75,000
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
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Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 13/27
Жилoй дом Ваlance * Старый горoд улица Bажа-Пшaвeлa, лучшее меcтo для нoвoгo жилoго дома …
$57,378
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/14
SUMMER * Квартира находится в Батуми,,Новый бульвар,700м до моря,1км до аэропорта,500м до…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
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📍 Батуми, Next Orange ул. Мамуладзе, 13 🏢 11 этаж из 20 ☀️ Солнечная сторона 🔹 Студи…
$60,000
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FreeDom
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/25
Pullman  * ЖК находится - Цихисдзири,20км от Батуми,3 км от города Кобулети. Рядом крепос…
$156,646
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 21/36
Продается квартира в центре Батуми,в новом развитом районе.Рядом Аллея Героев,море и большая…
$66,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/14
SUMMER * Квартира находится в Батуми,,Новый бульвар,700м до моря,1км до аэропорта,500м до…
$98,569
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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