Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Местийский муниципалитет
  4. Жилая

Жилье в Местийском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Квартира в 24, Грузия
Квартира
24, Грузия
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
​✨ Редкий лот в жилом сердце Батуми: Простор и стиль напротив «Хопы» ​Продается просторна…
$85,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Местийском муниципалитете, Грузия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти