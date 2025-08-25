Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Марнеульский муниципалитет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Марнеульском муниципалитете, Грузия

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННАЯ ТЕПЛИЧНАЯ ФЕРМА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МАРНЕУЛИ в Марнеули, Грузия
НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННАЯ ТЕПЛИЧНАЯ ФЕРМА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МАРНЕУЛИ
Марнеули, Грузия
Площадь 30 000 м²
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти