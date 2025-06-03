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Производственные здания в Нижней Картли, Грузия

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1 объект найдено
Commercial space for sale in Rustavi, Georgia в Рустави, Грузия
Commercial space for sale in Rustavi, Georgia
Рустави, Грузия
Число комнат 1
Площадь 695 м²
Количество этажей 1
Коммерческая площадь (операционная фабрика) на продажу в Рустави, площадь земельного участка…
$250,000
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