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Жилье в Лентехском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Кутаиси — Цхалтубо — Цагери — Лентехи — Ласдили, Грузия
Дом 5 комнат
Кутаиси — Цхалтубо — Цагери — Лентехи — Ласдили, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Этаж 3/3
#19236529Вилла, расположенная у подножия Балканских гор, среди зелени и прекрасной природы, …
$199,803
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Параметры недвижимости в Лентехском муниципалитете, Грузия

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