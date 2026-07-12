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Дома у моря в Ланчхутском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в Григолети, Грузия
Дом 7 комнат
Григолети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
📍 • Первая береговая линия • Собственный выход на песчаный пляж • Возможность получения ВНЖ …
$550,000
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Параметры недвижимости в Ланчхутском муниципалитете, Грузия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
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