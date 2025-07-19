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Квартиры-студии с видом на море в Кобулети, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/29
Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На тер…
$39,000
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