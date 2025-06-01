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Дома с видом на море в Кобулети, Грузия

3 объекта найдено
Дом 11 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 11 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$190,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
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Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
A house is for sale in Kobuleti with 5 bedrooms, 2 living rooms, a kitchen, and a dining roo…
$220,000
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