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Отели и гостиницы на продажу в Кобулети, Грузия

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 47 м² в Кобулети, Грузия
Отель 47 м²
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
$140,220
НДС
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Отель 83 м² в Кобулети, Грузия
Отель 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$239,569
НДС
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Отель 83 м² в Кобулети, Грузия
Отель 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$271,524
НДС
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