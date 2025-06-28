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Квартиры с бассейном в Кобулети, Грузия

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 20/23
Продается уютная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 66.08 кв.м. Квартира …
$270,598
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