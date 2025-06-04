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Квартиры с видом на море в Кобулети, Грузия

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Alliance Renaissance – инновационный спортивно-оздоровительный проект, расположенный в клима…
$72,500
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