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Квартиры около гольф-клуба в Кобулети, Грузия

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квартиры-студии
15
однокомнатные
25
двухкомнатные
12
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULETI первоначальный взнос 20%  = 12.200 USD Studio…
$24,797
НДС
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