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Таунхаусы в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Таунхаус в Чакви, Грузия
Таунхаус
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Описание объекта: Этот современный таунхаус предлагает привлекательное сочетание уединения, …
$246 326
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Таунхаус 6 комнат в Кобулети, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
$205 000
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Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Недорогая
Элитная
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