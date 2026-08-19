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Снять квартиру на сутки в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Апартамент в 50 метрах от моря в Чакви, Грузия
Апартамент в 50 метрах от моря
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
Уютные апартаменты в Dreamland Oasis, Чакви, одном из лучших курортных комплексов на побереж…
$120
за сутки
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