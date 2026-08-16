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Долгосрочная аренда студий в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Цихисдзири, Грузия
Студия 1 комната
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/12
Сдается в аренду новая студия в комплексе Bamboo Beach. Договор на 6-12 месяцев, первонач…
$600
в месяц
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