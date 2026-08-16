Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Кобулетский муниципалитет
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели и гостиницы на продажу в Кобулетском муниципалитете, Грузия

;
коммерческая недвижимость
6
3
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 55 м² в Чакви, Грузия
Отель 55 м²
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Описание объекта: Это качественная двухкомнатная квартира с отдельной спальней, расположенна…
$149,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель в Квирике, Грузия
Отель
Квирике, Грузия
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти