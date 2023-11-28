Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Хелвачаури
  5. Виллы

Виллы в Хелвачаури, Грузия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,473
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти