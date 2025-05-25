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Долгосрочная аренда домов в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Гантиади, Грузия
Дом 7 комнат
Гантиади, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхэтажный дом в шаговой доступности от моря и центра города. Предлагается к про…
$2,700
в месяц
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