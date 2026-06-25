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Долгосрочная аренда квартир в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Видовая квартира на год в Махинджаури, Грузия
Видовая квартира на год
Махинджаури, Грузия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
#Сдается квартира на год 2+1 за 820$ Махинджаури    100 кв. 9 этаж Централ…
$820
в месяц
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Агентство
Estate Batumi Jylia
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