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Земельные участки в Кедский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Участок земли в Кокотаури, Грузия
Участок земли
Кокотаури, Грузия
Площадь 1 000 м²
СРОЧНО !!! Продается земельный участок в экологическом месте Аджарии – село Махо    ( 10 мин…
$45,000
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Участок земли в Кеда, Грузия
Участок земли
Кеда, Грузия
Продаётся земельный участок в Кеда – ваше место уюта и возможностей! Параметры участка: …
$29,000
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