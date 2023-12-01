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Отели в Кедский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Мериси, Грузия
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Мериси, Грузия
Продается доля в отеле мечты - самом популярном коттеджном отеле Грузии, который известен на…
€596,240
в месяц
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