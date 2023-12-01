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Квартиры в Кедский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Кокотаури, Грузия
Квартира 1 спальня
Кокотаури, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
 Dreamland Oasis – гостинично-жилой комплекс в Грузии невероятных масштабов, расположившийся…
€57,789
в месяц
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Параметры недвижимости в Кедский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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