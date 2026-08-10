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Жилье в Кедском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кокотаури, Грузия
Квартира 1 комната
Кокотаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
Dreamland Oasis – гостинично-жилой комплекс в Грузии невероятных масштабов, расположившийся …
$63,000
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Параметры недвижимости в Кедском муниципалитете, Грузия

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