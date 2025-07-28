Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Казбегский муниципалитет
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Казбегском муниципалитете, Грузия

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Гудаури, Грузия
Студия 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Новые резиденции и СПА-курорт Гудаури, 4 Сезона. Продается студия площадью 33,3 кв. м, од…
$56,483
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в 150room 153149loft 2151 Terrace Rooms, Грузия
Студия 1 комната
150room 153149loft 2151 Terrace Rooms, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Продаётся студия в Гудаури, рядом с подъёмником. В квартире тёплый пол, выполнена в состоян…
$90,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Казбегском муниципалитете, Грузия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти