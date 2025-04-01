Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Казбегский муниципалитет
  4. Земельные участки

Земельные участки в Казбегский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Участок земли в Цдо, Грузия
Участок земли
Цдо, Грузия
Продается земельный участок площадью 1777 кв.м. в Натахтари, на трассе Степанцминда-Ларс, у …
$220,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов