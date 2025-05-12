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Дома в Казбегском муниципалитете, Грузия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Степанцминда, Грузия
Дом 7 комнат
Степанцминда, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
2-этажный частный дом площадью 320 кв. м выставлен на продажу в Казбегинской области, Степан…
$250,000
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Параметры недвижимости в Казбегском муниципалитете, Грузия

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