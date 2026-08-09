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Отели и гостиницы на продажу в Казбегском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури в Гудаури, Грузия
Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури
Гудаури, Грузия
Число комнат 70
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся действующий отель на самом популярном и комфортабельном горнолыжном курорте Грузии…
$3,90 млн
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Отель 1 060 м² в , Грузия
Отель 1 060 м²
, Грузия
Число комнат 17
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница на горнолыжном курорте Гудаури. В гостинице 17 номеров. Отель расположе…
$1,34 млн
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