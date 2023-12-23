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Отели в Казбегский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
For Sale: 4-Star Hotel in Georgia's Premier Ski Resort, Gudauri в Гудаури, Грузия
For Sale: 4-Star Hotel in Georgia's Premier Ski Resort, Gudauri
Гудаури, Грузия
Число комнат 70
Количество этажей 4
Превосходная инвестиционная возможность в самом сердце Кавказских гор Расположение: Этот пр…
€4,95 млн
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