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Продажа готового бизнеса в Кахетия, Грузия

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1 объект найдено
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо в Бадиаури, Грузия
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо
Бадиаури, Грузия
Число комнат 40
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 3
Агрокомплекс «Бадиаури» представляет собой реализованную, успешную бизнес-возможность в сфер…
Цена по запросу
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