  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Гурджаанский муниципалитет
  4. Жилая

Жилье в Гурджаанском муниципалитете, Грузия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Важа Пшавела, Грузия
Квартира 1 комната
Важа Пшавела, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 14/27
🏙 Квартира - студия бизнес-класса в историческом центре Батуми Тишина Старого города + ша…
$37,400
Квартира 2 комнаты в Важа Пшавела, Грузия
Квартира 2 комнаты
Важа Пшавела, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 20/27
🏙 Квартира бизнес-класса в историческом центре Батуми Тишина Старого города + шаговая дос…
$59,976
