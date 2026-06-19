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Таунхаусы в Гурии, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус в Шекветили, Грузия
Таунхаус
Шекветили, Грузия
Площадь 455 м²
Продаётся масштабный таунхаус на первой линии моря в Шекветили 🏖️🏠 📍 Локация: Шекветили, …
$370,000
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Параметры недвижимости в Гурии, Грузия

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