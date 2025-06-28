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Долгосрочная аренда домов в Гурии, Грузия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Шемокмеди, Грузия
Дом 6 комнат
Шемокмеди, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Сдается дом с двумя спальнями площадью 400 кв. м. В поселке Шемокмеди ,район Озургети !Исто…
$930
в месяц
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