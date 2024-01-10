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Многоуровневые квартиры в Гурия, Грузия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
€97,888
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Параметры недвижимости в Гурия, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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