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Земельные участки в Горийский муниципалитет, Грузия

4 объекта найдено
Участок земли в Вариани, Грузия
Участок земли
Вариани, Грузия
Продается полностью построенный и огороженный дом площадью 1940 кв. м на участке площадью 56…
$17,000
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Участок земли в Тортиза, Грузия
Участок земли
Тортиза, Грузия
Продается участок сельскохозяйственного назначения площадью 7454 кв.м. в Гори, село Тортиза.
$17,000
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Участок земли в Гвареби, Грузия
Участок земли
Гвареби, Грузия
Продается ферма с землей в Гори, деревня Гвареби. Площадь сельскохозяйственных угодий: 1000…
$14,498
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Участок земли в Ахалдаба, Грузия
Участок земли
Ахалдаба, Грузия
Площадь 4 774 м²
Количество этажей 1
Продается в Гори, в поселке Ахалдаба, 3 817 кв.м сельскохозяйственных угодий, с форелевым хо…
$37,500
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