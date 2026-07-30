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Жилье в Гори, Грузия

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1 объект найдено
Дом 15 комнат в улица Евдошвили, Грузия
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Дом 15 комнат
улица Евдошвили, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Заголовок: Историческая усадьба в центре Гори, Грузия — высокий инвестиционный и коммерчески…
$257,808
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Параметры недвижимости в Гори, Грузия

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