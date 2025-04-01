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Земельные участки в Гардабанский муниципалитет, Грузия

4 объекта найдено
Участок земли в Верхний Телети, Грузия
Участок земли
Верхний Телети, Грузия
Продается сельскохозяйственная земля площадью 22 800 кв.м в Гардабани, в деревне Телети.
$53,000
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Участок земли в Гардабани, Грузия
Участок земли
Гардабани, Грузия
Продается сельскохозяйственная земля площадью 5 000 кв.м в Гардабани, село Марткопи. Участо…
$28,000
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Участок земли в Норио, Грузия
Участок земли
Норио, Грузия
В Гардабани продается сельскохозяйственная земля площадью 5 000 кв.м в деревне Норио.
$23,000
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Участок земли в Гардабани, Грузия
Участок земли
Гардабани, Грузия
Продается сельскохозяйственная земля площадью 7 500 кв.м в Марткопи, к участку идет дорога и…
$62,000
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