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Земельные участки в Душетский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Участок земли в Базалети, Грузия
Участок земли
Базалети, Грузия
Площадь 3 030 м²
3030 кв.м. Продается сельскохозяйственная земля в Душети, Базалети, «Натбеури». Участок можн…
$31,200
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Участок земли в Душети, Грузия
Участок земли
Душети, Грузия
Площадь 2 500 м²
Продается сельскохозяйственная земля площадью 2501 кв. м в Душети, недалеко от озера Базалет…
$43,200
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