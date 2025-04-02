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Коттеджи в Душетский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Душетский муниципалитет, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Душетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный новый частный дом площадью 110 кв.м. в районе Душети, Арагвиспири, на …
$130,000
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Параметры недвижимости в Душетский муниципалитет, Грузия

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