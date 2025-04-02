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Коммерческая недвижимость в Душетский муниципалитет, Грузия

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Коммерческое помещение 300 м²
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Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
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Коммерческое помещение 850 м²
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Кол-во ванных комнат 4
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Доступно для продажи !!! Офисное помещение на пересечении улиц Леонидзе_Мачабли. Старое здан…
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Офис 580 м²
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Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
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