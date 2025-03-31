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Земельные участки в Дманисский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Участок земли в Дманиси, Грузия
Участок земли
Дманиси, Грузия
Площадь 500 000 м²
Продается сельскохозяйственная земля площадью 500 000 кв. м в Дманиси, село Земо Карабулахи.
$92,400
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